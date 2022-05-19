С началом специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР украинский главнокомандующий Владимир Зеленский не упускает возможности, чтобы набрать политических очков на международной арене. Бывший комик занимается самопиаром, используя конфликтую ситуацию в личных целях. Пока солдаты ВСУ гибнут за интересы его заокеанских советников, глава государства оттачивает ораторское мастерство перед зарубежной публикой.
Естественно, подобного рода поведение не могло пройти мимо адекватных людей. Владимира Зеленского жестко раскритиковали после выступления на Каннском фестивале. Читатели авторитетной французской газеты Le Figaro сравнили главу Незалежной с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Авторы статьи подчеркнули, что украинский президент дистанционно принял участие в торжественном мероприятии для мобилизации мира кино. Иными словами, политик пытался перетащить на свою сторону известных артистов. Ранее он уже произносил лозунги на церемониях вручения премий "Грэмми" и "Оскар".
Пользователи сайта издания сразу же разоблачили манипуляции Владимира Зеленского. Французы подчеркнули, что политика пытается сегодня сыграть такую же комедийную роль, что играл "неудавшийся художник в 1930-е и 1940-е годы". Комментатор имел в виду Гитлера. Его поддержал другой читатель:
"Возникает куда более адекватное сравнение: Гитлер тоже был в чем-то коллегой Зеленского — он тоже был неплохим актером..."
Пользователи отметили, что народ в обоих случаях народ поверил картинке на экране. При этом оба политика привели свои государства к конфликтам с катастрофическими последствиями.
Еще один читатель из Франции негативно оценил тот факт, что некоторые представители сферы искусств встали на сторону Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что президент Украины сегодня портит репутацию своему народу.