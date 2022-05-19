"Серийный убийца": вскрылись страшные подробности о Джо Байдене

Американский лидер Джо Байден – фигура весьма неоднозначная. Безусловно, 79-летний политик имеет определенный вес на мировой арене и даже способен подталкивать своих союзников к невыгодным для них действиям. И все же в силу возраста ему все труднее и труднее исполнять роль бравого главы государства. Хозяин Белого дома частенько допускает оплошности, которые приводят к скандалам. Его неоднозначное поведение попыталась объяснить нумеролог Клара Кузденбаева.
Известный на всю Россию мистик раскрыла страшные подробности о президенте США. В интервью Алене Жигаловой на ютуб-канале Super эксперт назвала цифры, которые определяют сущность хозяина Белого дома.
Она заявила, что Джо Байден обладает огромной энергией "серийного убийцы" и подчеркнула, что политик родился в "день бойца". По мнению нумеролога, американский лидер "исполняет программу зла". Также эксперт обратила внимание на высокую сексуальную энергию и обаятельность хозяина Белого дома.
Кроме того, Клара Кузденбаева сравнила действующего главу государства с его предшественником Дональдом Трампом. Мистик заявила, что бывший президент США, согласно нумерологии, является "миротворцем". В его судьбе фигурируют цифры "судьи" и "адвоката", подчеркнула эксперт. Однако экс-главу мало кто любит.