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Политика
"Серийный убийца": вскрылись страшные подробности о Джо Байдене

"Серийный убийца": вскрылись страшные подробности о Джо Байдене

Эксперт сравнило Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом.

Продолжение: Олигофрен, психопат и мокрая курица: Соседов катком проехался по западным политикам
прочитано 5141 раз

Американский лидер Джо Байден – фигура весьма неоднозначная. Безусловно, 79-летний политик имеет определенный вес на мировой арене и даже способен подталкивать своих союзников к невыгодным для них действиям. И все же в силу возраста ему все труднее и труднее исполнять роль бравого главы государства. Хозяин Белого дома частенько допускает оплошности, которые приводят к скандалам. Его неоднозначное поведение попыталась объяснить нумеролог Клара Кузденбаева.

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Известный на всю Россию мистик раскрыла страшные подробности о президенте США. В интервью Алене Жигаловой на ютуб-канале Super эксперт назвала цифры, которые определяют сущность хозяина Белого дома.

Она заявила, что Джо Байден обладает огромной энергией "серийного убийцы" и подчеркнула, что политик родился в "день бойца". По мнению нумеролога, американский лидер "исполняет программу зла". Также эксперт обратила внимание на высокую сексуальную энергию и обаятельность хозяина Белого дома.

Кроме того, Клара Кузденбаева сравнила действующего главу государства с его предшественником Дональдом Трампом. Мистик заявила, что бывший президент США, согласно нумерологии, является "миротворцем". В его судьбе фигурируют цифры "судьи" и "адвоката", подчеркнула эксперт. Однако экс-главу мало кто любит.

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Джо Байден. Фото: Ting Shen / CNP / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2022, 16:52 Источник: Super ✓ Надежный источник
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