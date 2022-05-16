Путин отреагировал на расширение НАТО: Вызовет ответную реакцию

Наша страна никогда не скрывала, что видит большую угрозу в расширении НАТО в восточном направлении. Более того, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность к жесткому ответу. Противостояние Москвы и Брюсселя усилилось на фоне специальной военной операции на Украине. При этом стать членами Североатлантического альянса решили новые государства.
В понедельник, 16 мая, в приветственном слове к лидерам стран-членов ОДКБ президент России отреагировал на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. Глава государства, выступая на саммите, отметил, что у России нет проблем с данными странами.
Меж тем, Владимир Путин уверен, что расширение НАТО – это искусственная проблема. По его словам, действия Брюсселя направлены на удовлетворения интересов Вашингтона. Глава РФ подчеркнул, что США использует военно-политический блок как собственный инструмент на международной арене.
Кроме того, российский лидер обратил внимание коллег, что, несмотря на отсутствие угроз для России со стороны Финляндии и Швеции, сам процесс расширения альянса за счет скандинавских стран вызовет ответную реакцию. Об этом сообщает РИА ФАН.
"То есть, вообще-то, проблемы создаются на голом месте. Ну будем соответствующим образом на это и реагировать", – заявил Владимир Путин.
Также лидеры ОДКБ обсудили спецоперацию на Украине. В частности, белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о целях западных стран в ходе конфликта.