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Политика
Работают на раскол: Зеленский взял на мушку пытающихся подружиться с Москвой политиков

Работают на раскол: Зеленский взял на мушку пытающихся подружиться с Москвой политиков

На Украине происходит раскол как в обществе, так и в политических течениях.
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Из-за обострившейся ситуации на Украине действующему президенту Владимиру Зеленскому все труднее держать власть и доверие граждан в своих руках. Постепенно спесь пропадает, и люди начинают понимать очевидные вещи, о которых Москва твердила из года в год. Все это играет не в пользу Зеленского.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Лидер Незалежной пообещал принять меры против тех украинских политиков, которые навострили нос в сторону Кремля и "ищут ниточки в Россию". Президент Украины открыто пригрозил им расправой. "Работают на раскол", – обиженно бросил Зеленский.

Он добавил, что такая информация регулярно приходит в его офис. Ему докладывают, что некоторые украинские коллеги пытаются якобы подружиться с Москвой.

"Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени", – пригрозил Зеленский.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Страна признала независимость народных республик и теперь защищает их интересы, а также обеспечивает собственную безопасность. Вслед за такими мерами против России посыпались западные санкции. Впрочем, Москва сообщила, что наша страна была готова к ним.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 14:55 Источник: "МК" ✓ Надежный источник
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