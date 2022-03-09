Теракты и изнасилования: Что грозит захлебывающейся от украинских беженцев Германии

Многие жители Европы славятся своим гостеприимством и толерантностью по отношению к обездоленным, но так было до определенного времени. С недавних пор в Германию хлынули беженцы из Африки и Ближнего Востока, а теперь еще и из Украины. Сейчас в ФРГ ситуация такова, что страна не была готова к такому наплыву беженцев из Украины.
У некоторых европейцев беженцы стали ассоциироваться с терактами и изнасилованиями в некогда спокойных городах. А также это пожизненные пособия, которыми страна должна будет обеспечивать беженцев из карманов налогоплательщиков. Отношение к мигрантам в Европе все чаще становится причиной ожесточенных споров.
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай заявила на днях, что страна буквально захлебывается от украинских беженцев, которые прибывают в столицу Германии.
"Как и в последние несколько дней, сегодня мы снова ожидаем около десяти тысяч человек", — цитирует спикера портал EADaily.
Власти Германии уже признали, что не были готовы к такому раскладу. Они хотели принять только "среднее четырехзначное число", что на деле оказалось не так.
Ранее сообщалось, что немцы одобрили решение правительства Германии не отказываться от российских энергоресурсов.