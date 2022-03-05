Путин назвал условие введения военного положения

Президент России Владимир Путин встретился с участницами летного состава российских авиакомпаний и рассказал о ситуации в стране. Он отметил, что особое положение и режим ЧС в нашей стране вводить не намерены.
"Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет", – заявил Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что подобные меры предпринимаются руководством страны в случае масштабных угроз, а также или природной катастрофе. По словам Путина, в России такого, слава богу, нет.
Также российский лидер заявил, что в военной спецоперации на Украине по демилитаризации и демобилизации не задействованы призывники. Там работают только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Планов по введению в строй призывников у российских властей нет.
Напомним, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР после обращения властей республик к Владимиру Путину с просьбой сделать это. Наша страна поддержала соседей. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России подчеркивают, что удары наносятся только по военным объектам, мирных граждан операция не касается.