Прозрели: зачем мировые телекомпании массово скупают сериал "Слуга народа"

Из-за сложившейся ситуации на Украине западные телеканалы заинтересовались сериалом с участием нынешнего президента Украины Владимиром Зеленским. Мир словно прозрел и начал смотреть на вещи реально. Начали с того, что поняли: Зеленский по сути обычный шут, комик. Это доказывает его успешная роль в комедийном сериале "Слуга народа", который сейчас массово скупают зарубежные телекомпании.
Напомним, лента "Слуга народа" вышла на экраны в 2015 году. Картина повествует о жизни обычного учителя, который неожиданно для себя становится президентом. По странному стечению обстоятельств в жизни Владимира Зеленского произошло все почти так же.
Права на прокат ленты с участием Зеленского уже купили канал MBC на Ближнем Востоке, греческий ANT 1, румынский PRO TV и британский Channel 4. Другие страны тоже намерены выделить большие деньги на покупку сериала, которые пойдут в том числе и как авторские отчисления для Владимира Зеленского.
В шведской медиакомпании Eccho Rights уже заявили, что реальная картина того, что творится в мире, гораздо страшнее этого кино.
Напомним, до того как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был актером-комиком, сценаристом и продюсером. Он являлся совладельцем компании "Студия Квартал-95".