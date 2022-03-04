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Политика
Прозрели: зачем мировые телекомпании массово скупают сериал "Слуга народа"

Прозрели: зачем мировые телекомпании массово скупают сериал "Слуга народа"

Люди начали интересоваться, откуда взялся президент Украины и чем он занимался до политики.
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Из-за сложившейся ситуации на Украине западные телеканалы заинтересовались сериалом с участием нынешнего президента Украины Владимиром Зеленским. Мир словно прозрел и начал смотреть на вещи реально. Начали с того, что поняли: Зеленский по сути обычный шут, комик. Это доказывает его успешная роль в комедийном сериале "Слуга народа", который сейчас массово скупают зарубежные телекомпании.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Напомним, лента "Слуга народа" вышла на экраны в 2015 году. Картина повествует о жизни обычного учителя, который неожиданно для себя становится президентом. По странному стечению обстоятельств в жизни Владимира Зеленского произошло все почти так же.

Права на прокат ленты с участием Зеленского уже купили канал MBC на Ближнем Востоке, греческий ANT 1, румынский PRO TV и британский Channel 4. Другие страны тоже намерены выделить большие деньги на покупку сериала, которые пойдут в том числе и как авторские отчисления для Владимира Зеленского.

В шведской медиакомпании Eccho Rights уже заявили, что реальная картина того, что творится в мире, гораздо страшнее этого кино.

Напомним, до того как стать президентом Украины, Владимир Зеленский был актером-комиком, сценаристом и продюсером. Он являлся совладельцем компании "Студия Квартал-95".

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Кадр из сериала
Автор: 4 марта 2022, 19:42 Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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