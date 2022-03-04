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Политика
Путин сделал обращение к соседям России

Путин сделал обращение к соседям России

Владимир Путин расставил акценты на дальнейшее развитие отношений с соседями нашей страны.
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После начала военной спецоперации России на Украине по демилитаризации и денацификации многие страны оказались перед выбором – поддержать решение нашей страны или нет. Некоторые страны Запада начали вводить ограничения против России.

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Президент России Владимир Путин обратился к соседям нашей страны и заявил, что Россия не обладает недобрыми намерениями в адрес соседей. Путин призвал не нагнетать обстановку и не поддерживать ограничения, так как страдают от этого обе стороны. Россия же в свою очередь обещается выполнить все взятые на себя обязательства и выступает за сохранение отношений.

"Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения", – отметил Путин.

Он также добавил, что Россия лишь отвечает на недоброжелательные действия других стран.

Ранее Владимир Путин заявил, что гордится могучим и многонациональным российским народом и тем, что является его частью. Он напомнил, что в России более 300 национальных и этнических групп, перечислить которые просто невозможно.

Ранее сообщалось, что переговоров президентов России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Кремле не планируют. По словам официального представителя Кремля, сейчас есть возможность у украинской и российской делегаций доносить друг до друга четко и без лишних посредников все элементы своих позиций. Также он заявил, что Россия не отказывается от денацификации Украины. Для Украины приоритетом является безопасность мирных жителей.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 марта 2022, 15:49 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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