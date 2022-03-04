В России назвали судьбу транзита газа через Украину

ФРГ начала закупать газ в обход России, но получает и российские поставки энергоносителей. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Германия подготовились к закупкам газа из других стран. При этом спрос на газ в Европе растет. С чем же это связано?
За прошедшую ночь из России в Германию подали 13,7 миллиона кубометров газа. Аналитики объясняют увеличение спроса на российское голубое топливо с обострившейся ситуацией на Украине, а также похолоданием в Европе. Эксперты опасаются, что из-за санкций сфера энергетики может пострадать. Рынок также реагирует на покидающих российский рынок крупными компаниями.
С 24 февраля объем поставок газа через Украину увеличился. Запрос на подачу газа из России на сегодня составляет 109,4 миллиона кубометров. В последние дни объемы достигли максимальных показателей.
Контрактные обязательства "Газпрома" в отношении транзита перед Украиной в этом году составляют 40 миллиардов кубометров. Это порядка 109,6 миллиона кубометров ежедневно. На сегодня, несмотря на обострившуюся ситуацию на Украине и разрыв дипломатических отношений, транзит газа через Незалежную остается на самом высоком уровне. Через Белоруссию и Польшу через газопровод "Ямал — Европа" подача газа увеличивается.