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Политика
Путин пояснил Макрону роль нацистов в политике киевских властей

Путин пояснил Макрону роль нацистов в политике киевских властей

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном.
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Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит, что специальная военная операция России на Украине направлена на борьбу с нацизмом. Слова французского лидера уже прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что политикам из нормандского формата можно было бы почитать материалы и узнать факты, которых было тысячи за последние годы.

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Эммануэль Макрон президент Франции

Как пишет RT, президент России Владимир Путин, беседуя с французским коллегой по телефону, объяснил, насколько существенна роль неонацистов в государственной политике нынешней Украины. Как отметили в Кремле, российский лидер не согласился со многими тезисами президента Франции.

Напомним, спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как отмечал Путин, цель этой операции – защита людей, которые на протяжении восьми лет страдали из-за киевского режима. Сейчас, по словам Минобороны, наносятся удары по объектам военной инфраструктуры.

Ранее сообщилось, что Вооруженные силы Украины обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Пострадали Горловка, Зайцево (южное), Гольмовский, Широкая Балка и Еленовка.

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Фото: Gao Jing / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 3 марта 2022, 19:03 Источник: RT ✓ Надежный источник

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