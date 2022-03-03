В Кремле ответили на вопрос о военном положении в ряде регионов

Военная спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации продолжается. Из-за обилия информации начали появляться "фейки" или ложные данные.
Так в Сети на днях появились слухи о том, что в России якобы хотят ввести военное положение в некоторых регионах. Также сообщалось о том, что власти якобы могут запретить выезжать мужчинам призывного возраста за границу. По словам пресс-секретаря российского президента, это утка. Дмитрий Песков отметил, что такая информация недостоверная.
Представитель Кремля призвал граждан не поддаваться воздействию сплетен и читать только проверенные источники информации, сообщает "Царьград".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Минобороны страны поддерживает ЛНР и ДНР по просьбе властей и наносит высокоточные удары по военным объектам Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что мирному населению спецоперация не угрожает.
Ранее в Кремле сообщили, что сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин. После начала спецоперации Запад ввел жесткие санкции по отношению к нашей стране.