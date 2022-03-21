В Кремле отметили навязывание ненависти к русскому в разных странах

В мире царит небывалое навязывание абсолютной ненависти ко всему русскому. Это касается российских дипломатов и простых граждан, и даже те, кто просто имеет российское происхождение или говорит на русском языке. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни", – рассказал Песков.
Он добавил, что такое отношение требует соответствующей реакции. Условия, в которых оказываются сейчас люди, требуют беспрецедентных решений, сообщает RT.
Ранее в посольстве России в Праге рассказали, что русофобия в Чехии становится опасной, на этой почве даже увеличивается количество преступлений, совершаемых против русскоговорящих людей.
Ранее в интервью "Дни.ру" россиянка, которая уже давно живет с семьей в Германии, рассказала о проблемах из-за ситуации на Украине. По словам женщины, порой они даже боятся говорить по-русски при соседях. Алина Веллер рассказала нашему корреспонденту по телефону, что русские в Германии сталкиваются с настоящей травлей.