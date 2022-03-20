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Политика
Володин счел запрет политических партий очередной ошибкой Зеленского

Володин счел запрет политических партий очередной ошибкой Зеленского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского запретить деятельность 11 политических партий.
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"Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ", – написал Володин в своем телеграм-канале.

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Он обратил внимание, что Евросоюз не отреагировал на решение Зеленского, нарушающее права украинцев. Володин назвал правильным выход России из Совета Европы.

"Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские", – отметил спикер.

Политик добавил, что Зеленскому нужно было встречаться с партиями и вести диалог, но президент Украины этого не захотел. "Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну", – заключил Володин.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 20 марта 2022, 11:21 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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