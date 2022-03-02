"Включили заднюю": почему Запад отказывается от заявленной военной помощи Украине

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отреагировал на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ФРГ и НАТО не планируют военного вмешательства ситуацию на Украине.
По его словам, сначала все словесно поддержали Украину и заявили, что окажут ей военное содействие в связи с обострившейся ситуацией. Однако потом многие так называемые "партнеры" Незалежной "включили заднюю".
"Сначала была крайне агрессивная риторика: не только Шольц, но и многие другие заявляли о том, что будут поддерживать Украину... Но многие сделали откат назад", – цитирует эксперта RT.
Он добавил, что единственные меры, к которым готовы западные страны в качестве поддержки Украины – санкции против России, которыми впрочем они пичкают нашу страну уже не первый год, поэтому к ним все привыкли.
Такие мотивы объясняются тем, что цены на газ сейчас выросли до космических масштабов. Это многих западных политиков отрезвляет и позволяет реально взглянуть на вещи.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет оказывать военное вмешательство в ситуацию на Украине.
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