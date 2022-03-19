Порошенко обвинили в провоцировании России пунктом о НАТО в конституции Украины

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что вина за провоцировании России пунктом о НАТО в конституции лежит на Петре Порошенко. Политик убежден, что бывший главнокомандующий Незалежной вносил данное положение в основной документ страны для того, чтобы использовать это в качестве предвыборной пиар-технологии.
При этом, по словам Арестовича, Петр Алексеевич уже тогда прекрасно знал, что никаких перспектив для вступления Украины в НАТО нет. В офисе Зеленского считают, что происходящее на Украине сейчас является в значительной степени следствием действий прежнего руководства государства.
Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что страны НАТО не будут вмешиваться в события на Украине. Она подчеркнула, что создание на Украине бесполетной зоны может привести к непредсказуемым последствиям.
Как писали "Дни.ру", Петр Порошенко имеет на Украине неоднозначную репутацию. Многие считают, что бывший украинский главнокомандующий стремится посеять раздор внутри страны и разделить граждан.