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Политика
Лавров рассказал об опасных биолабораториях США у границы России

Лавров рассказал об опасных биолабораториях США у границы России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов вызывает вопросы.
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Дипломат отметил, что США развернули сотни биологических лабораторий по всему миру. Их около 300. При этом некоторые из них располагаются возле границ России – по периметру.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Министр иностранных дел также добавил, что Украину можно считать крупнейшим проектом с точки зрения Пентагона. Ведь он как раз и распоряжается деятельностью данных лабораторий.

Сергей Лавров подчеркнул, что в них ведутся исследования опаснейших патогенов и их воздействия на человека. Примечательно, что уже сегодня известно, что в подобных структурах, подконтрольных Пентагону, проводились эксперименты с потенциальными инфекциями, действующими точечно.

Россия и ранее настаивала на создании механизма расследования подобной деятельности, но до сих пор он не выработан, передает "Царьград". Сергей Лавров также заявил, что эта деятельность ведется американцами вне территории своей страны, ведь они понимают, насколько это опасно.

Как писали "Дни.ру", к 12 марта стало известно, что президент США Джо Байден заявил об отправке 12 тысяч военных на восточный фланг НАТО "к границам России". Кроме того, американский Госдеп высказался о включении в санкционные списки супруги и детей официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2022, 14:48 Источник: Телеграм-канал RT ✓ Надежный источник
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