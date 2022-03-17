Санкции ввели бы при любом раскладе: как ЕС годами лоббировал русофобию на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Запад сорвал с себя все маски приличия. Сейчас весь мир видит, что Запад настроен против России, и сам же от этого страдает.
Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что все прекрасно понимают, кто организовал произошедшее с Украиной и кто на протяжении многих лет лоббировал там свою русофобскую политику.
"Мы все понимаем, кто организовал все это, кто потворствовал, а кто вынудил, кто отказывался отвечать на вопросы и давать гарантии по безопасности, кто не способствовал принятию Минских соглашений. В Европе раскручивали всю эту информационную войну", – заявил парламентарий.
Также он добавил, что санкции были бы введены при любых обстоятельствах, это и было целью. Такими мерами ЕС подталкивал Украину к военным действиям. Все шаги были заранее спланированы западными русофобами, и только действия России сломали все их планы. Чепа добавил, что оказавшись в сложившейся ситуации, Европа теперь сама не рада.
Напомним, 24 февраля на Укриане началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. В минобороны России подчеркивают, что мирному населению она не угрожает.