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Политика
Санкции ввели бы при любом раскладе: как ЕС годами лоббировал русофобию на Украине

Санкции ввели бы при любом раскладе: как ЕС годами лоббировал русофобию на Украине

Депутат Госдумы заявил, что Евросоюз вынашивал на Украине антироссийские настроения на протяжении долгого времени.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Запад сорвал с себя все маски приличия. Сейчас весь мир видит, что Запад настроен против России, и сам же от этого страдает.

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 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Владимира Путина, заявил, что все прекрасно понимают, кто организовал произошедшее с Украиной и кто на протяжении многих лет лоббировал там свою русофобскую политику.

"Мы все понимаем, кто организовал все это, кто потворствовал, а кто вынудил, кто отказывался отвечать на вопросы и давать гарантии по безопасности, кто не способствовал принятию Минских соглашений. В Европе раскручивали всю эту информационную войну", – заявил парламентарий.

Также он добавил, что санкции были бы введены при любых обстоятельствах, это и было целью. Такими мерами ЕС подталкивал Украину к военным действиям. Все шаги были заранее спланированы западными русофобами, и только действия России сломали все их планы. Чепа добавил, что оказавшись в сложившейся ситуации, Европа теперь сама не рада.

Напомним, 24 февраля на Укриане началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. В минобороны России подчеркивают, что мирному населению она не угрожает.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2022, 14:24 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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