Незалежная хочет использовать санкции Запада против России в своих корыстных целях.

Украина замахнулась на российские золотовалютные резервы, которые оказались заблокированными на Западе. По словам первого заместителя главы Министерства экономики Украины Дениса Кудина, Киев совместно с западными партнерами уже разрабатывает план действий по присвоению российских резервов.

Как ранее сообщили в ЦБ РФ, очередные западные санкции ограничили возможность для России использовать золотовалютные резервы. Всего под санкциями на Западе оказались $415 миллиардов Центробанка России. Кудин заявил, что этих денег хватит, чтобы полностью восстановить украинскую экономику после кризиса и покрыть потери, пишет RT.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен тем, что европейские коллеги разошлись во мнении по поводу ускоренного вступления Украины в состав Евросоюза.



Зеленский заявил, что решение политиков должно совпадать с настроением их народов. Он отметил, что большинство европейцев спят и видят, когда же Украина наконец вступит в Евросоюз. Также он призвал Запад как можно скорее ввести против России новые санкции. По его словам, это необходимо сделать "уже сегодня".