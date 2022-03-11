Володин: Дума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Госдепартамент США подтвердил факт работы биолабораторий на Украине, но внятных разъяснений дать не смог, отметил политик.
Реализация военно-биологической программы на Украине в интересах США означает грубейшие нарушение Конвенции ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, подчеркнул Володин.
Он напомнил, что биологическое оружие разрабатывается для массового поражения людей и несет угрозу для всего человечества.
Спикер добавил, что Госдума инициировала парламентское расследование по этому вопросу. "Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу", – заключил Володин.
Ранее спикер ГД обвинил Госдепартамент США в попытках скрыть от общественности факты деятельности биологических лабораторий. Он поручил проработать вопрос создания парламентской комиссии по расследованию фактов присутствия американских биолабораторий на Украине.