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Политика
Журналистка Шафран разоблачила дискриминацию россиян в Европе

Журналистка Шафран разоблачила дискриминацию россиян в Европе

Анна Шафран проанализировала отношение Запада и стран Евросоюза к нашим соотечественникам, которые сейчас находятся там.
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Журналистка заявила, что дискриминация русских становится законом на Западе и в странах, ориентированных на Соединенные Штаты и ЕС. Она отметила, что особо в этом плане выделилась Чехия.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал местных бизнесменов не спешить покидать рынок России. Шафран заявила, что, если Париж сдал немного назад, то "джинна нацизма и русофобии", выпущенного из бутылки, загнать обратно намного труднее.

Особенно ярко негативное отношение к россиянам заметно в Чехии и Грузии. Журналистка сообщила, что в одном из пражских бистро разместили объявление с обращением к нашим соотечественникам. От них требуют извиняться и стыдиться перед входом в кафе. Либо откажут в обслуживании.

Похожее условие русским клиентам выдвинул один из грузинских банков. При этом в законодательстве обеих стран есть запрет отказывать кому-либо в обслуживании на основании гражданства или политической позиции.

Таким образом налицо дискриминация россиян. Шафран добавила, что в Чехии поддержку спецоперации России на Украине объявили уголовным преступлением и угрожают тюремным заключением до трех лет.

Напомним, США и страны Евросоюза объявили о санкциях против России после начала спецоперации по защите Донбасса. О ее старте 24 февраля сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это стало вынужденной мерой.

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Фото: Daniel Kalker / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 19:45 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник

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