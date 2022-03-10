Журналистка Шафран разоблачила дискриминацию россиян в Европе

Журналистка заявила, что дискриминация русских становится законом на Западе и в странах, ориентированных на Соединенные Штаты и ЕС. Она отметила, что особо в этом плане выделилась Чехия.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал местных бизнесменов не спешить покидать рынок России. Шафран заявила, что, если Париж сдал немного назад, то "джинна нацизма и русофобии", выпущенного из бутылки, загнать обратно намного труднее.
Особенно ярко негативное отношение к россиянам заметно в Чехии и Грузии. Журналистка сообщила, что в одном из пражских бистро разместили объявление с обращением к нашим соотечественникам. От них требуют извиняться и стыдиться перед входом в кафе. Либо откажут в обслуживании.
Похожее условие русским клиентам выдвинул один из грузинских банков. При этом в законодательстве обеих стран есть запрет отказывать кому-либо в обслуживании на основании гражданства или политической позиции.
Таким образом налицо дискриминация россиян. Шафран добавила, что в Чехии поддержку спецоперации России на Украине объявили уголовным преступлением и угрожают тюремным заключением до трех лет.
Напомним, США и страны Евросоюза объявили о санкциях против России после начала спецоперации по защите Донбасса. О ее старте 24 февраля сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это стало вынужденной мерой.