"Меня уже отмолотили": Лукашенко предупредил чиновников о "дохлятине"

Во вторник, 8 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности рассказал, что в 2020 году внешние силы планировали устроить в республике цветную революцию, но их попытки оказались тщетными, поскольку получили лишь мятеж, но и тот стал для них неудачным.
Глава государства отметил, что на эти цели были потрачены "заоблачные" суммы. По словам политика, в протесты вложили свыше шести миллиардов долларов. Белорусский лидер уточнил, что удалось отследить лишь эти средства.
Лукашенко сообщил, что сейчас потраченные средства пытаются отработать, поэтому народ продолжают подбивать на участие в акциях протеста и беспорядках. А в оппозиционных СМИ в скором времени будут появляться новые так называемые расследования или "дохлятина", предупредил президент чиновников.
"По каждому из вас будут молотить. Меня уже отмолотили", – цитирует главу государства "Царьград".
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении. Якобы его убийство планируют прямо сейчас. А попытки физического устранения его детей президент Белоруссии назвал запредельными.