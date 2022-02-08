Порошенко резко отреагировал на предложение Путина: Разберемся сами

После состоявшихся накануне переговоров с французским лидером Владимир Путин сообщил о том, что российская сторона предлагала Петру Порошенко политическое убежище еще в бытность последнего действующим президентом Украины. Тогда политик отнесся к этому предложению с иронией. Теперь Путин подчеркнул, что Россия все еще готова приютить таких людей, как Порошенко, которые подверглись незаконным преследованиям в своей стране.
Экс-президент Незалежной отреагировал на это предложение довольно резко.
"Мы разберемся сами тут, на Украине," – обратился Порошенко к Путину на своей странице в "Фейсбуке".
В том же посте экс-президент отметил, что, преследуя представителей проевропейской оппозиции в Украине, Зеленский делает настоящий подарок Путину. Порошенко посоветовал нынешнему лидеру перестать таким образом одаривать российского коллегу и заняться защитой своей страны.
Напомним, что бывшему президенту было предъявлено обвинение в государственной измене, после чего тот даже покинул страну. Спустя время политик решил вернуться на родину, после чего сразу получил повестку в суд. Это возвращение было воспринято экспертами как желание Порошенко идти напролом.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Петр Порошенко пытается разжечь ненависть внутри своей страны – такое мнение высказал политический эксперт Юрий Дудкин.