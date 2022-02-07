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Политика
На Украине объявили набор в партизаны для борьбы с Россией

На Украине объявили набор в партизаны для борьбы с Россией

Украинские войска нуждаются в помощи простых граждан.
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Граждане Украины могут присоединиться к партизанскому движению. Об этом сообщил руководитель организации "Честь нации" в Виннице Вадим Кудияров, сделав публикацию в "Фейсбук". Стать партизаном может любой активный украинец. Существуют ли какие-то ограничения, Кудияров не уточняет.

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Он лишь сообщил о создании закрытой сети грамотно подготовленных бойцов. С их помощью Вооруженные силы Украины смогут разительно усилить свои позиции, например, в борьбе с российскими спецслужбами, активно работающих в Незалежной, отметил руководитель "Чести нации".

В то, что Россия собирается напасть на Украину, верит примерно половина украинцев. По данным опроса Центра Разумкова, 45% жителей страны считают, что российская армия вторгнется на их территорию. Причем на западе Незалежной больше уверенных в этом, на юге и востоке их значительно меньше (53%, 36% и 28% соответственно).

Ранее США объявили сроки "вторжения" России на Украину. По словам советника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, это произойдет "в любой день" или "через несколько недель". При этом политик не исключает, что Москва предпочтет нападению дипломатический путь.

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Фото: Michaela Rihova / CTK / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 18:46 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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