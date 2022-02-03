Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Четверг
3 февраля
Лента новостей
22:04
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения
21:21
В Москве на территории Богоявленского собора произошел пожар
21:18
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
20:23
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
19:57
В Липецке при столкновении машины такси и иномарки пострадали люди
19:55
День Ватопедской иконы Божьей Матери: что нельзя делать 3 февраля
19:53
Пресняков заткнул за пояс сына Королевой: Красавчик
19:14
"Дальше – сама": Раздавленную инсультом Проклову пустили на сцену
18:55
Совсем другая жизнь: как сложилась судьба Дайи Борисовой после "Голоса. Дети"
18:33
"Когда Саша был с Ирой Алферовой, он еще как-то держался": друг раскрыл интимную тайну Абдулова
18:29
"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
18:09
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
18:07
"Могла переспать по привычке": Борисова назвала причины любовного фиаско Волочковой
18:00
"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе
17:52
Орлова показала лохматого красавца в своей постели: Оказался случайно
17:40
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению
17:33
"Напоминает конец 30-х годов": Лукашенко сравнил текущую ситуацию в мире со Второй мировой войной
17:26
Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
16:45
12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча
16:42
"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях
16:37
Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"
16:35
Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
16:23
Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко
16:14
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
16:02
Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза
15:58
Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем
15:56
Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда
15:53
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным
15:53
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне
15:52
"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта
15:44
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере
15:39
"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей
15:35
России не грозят "никогда не виданные" санкции США – экономист Мовчан
15:09
"Смотреть не хочется!": полуголая Подольская взбесила россиян
15:02
"Бегство из "Современника" и слухи об изменах Меньшовой: личная жизнь звезды "Склифосовского" Гордина
15:00
Слишком мало шансов: звезда "Моей прекрасной няни" опустила руки
14:56
Одного застала в постели с юной дочкой, а другому простила избиение: как Пугачева относилась к своим зятьям
14:45
"Вы совсем?": Разъяренная Толкалина взорвалась из-за оскорблений
14:43
"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка
14:33
Овдовевшего Шаляпина пристыдили после странной выходки: Лучше бы сына уже держал
14:30
"Сухой": покрасневший Тимати вызвал шок
14:29
"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР
14:21
"Не прибавляйте годы!": поседевшего Газманова приняли за деда
14:06
Трехлетняя дочь Нюши назвала свое новое имя
13:57
Прилучный намекнул на расставание с Карпович после слухов о возвращении к Муцениеце
13:51
Взаимовыгодные отношения: "Укравшая" мужика Макеева рассказала о связях с другим
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
Бывшего Бузовой застукали в загсе с известной юмористкой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения

Зеленский высказался о месте переговоров с Россией: Не имеет значения

Владимир Зеленский провел брифинг по итогам встречи со своим турецким коллегой.
прочитано 287 раз

На мероприятии украинский лидер поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в переговорах между Украиной и Россией, а также среди прочего коснулся вопроса о месте возможной встречи двух делегаций.

ПО ТЕМЕ

Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка

Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Не имеет значения место," – заявил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул: гораздо важнее искреннее желание и готовность обеих сторон урегулировать разногласия, чем само место. Слова украинского лидера приводит издание "РБК-Украина".

Важно отметить, что на прошлой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров предложил главе Украины приехать в Россию для обсуждения урегулирования отношений двух государств. Российская сторона предложила организовать встречу в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи. Тогда предложение министра вызвало у Зеленского недоумение.

Украинский лидер даже иронично предположил, что его приглашают в Сочи для катания на лыжах, и в ответ предложил свой вариант – украинскую Одессу. Отмечалось, что Владимир Зеленский мог неправильно понять главу российского МИДа. В любом случае теперь президент Незалежной, судя по всему, пересмотрел свою позицию по данному вопросу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон пригрозили Владимиру Путину серьезными последствиями из-за Украины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 22:04 Источник: РБК-Украина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Бурная личная жизнь актрисы
Шоу-бизнес

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

Комик обратился к поклонникам
Шоу-бизнес

Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

Какая кошка пробежала
Шоу-бизнес

"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки

Жестокое насилие

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Ушел": Слетевший с горы Кержаков провалил смертельно опасный трюк
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой

Регионы

Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
В Подмосковье мужчина похитил со склада косметику на полмиллиона рублей
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+