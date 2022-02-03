Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка

По мнению эксперта, украинский лидер боится обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Ранее политик заявил, что Киев ответственно относится к документу по Донбассу. По словам главы государства, это единственный формат, который работает. Владимир Зеленский также отметил, что Минские соглашения — неидеальны.
Иван Скориков обратил внимание на то, что в этой же речи президент Украины окрестил власти страны "взрослыми мальчишками", передает РИА ФАН. Политолог заявил, что Владимир Зеленский хотел сказать о молодом, но уже ответственном государстве. Однако, по словам эксперта, получилось "про инфантильного дядю, который ведет себя, как маленький врунишка".
Также он напомнил слова секретаря СНБО Алексея Данилова. Тот говорил о том, что выполнение Минских соглашений будет означать уничтожение Украины. Исходя из этого, Иван Скориков предположил, что президент Украины боится обвинений в предательстве.
Кроме того, политолог добавил, что Владимир Зеленский не может публично отказаться от утвержденных в ООН Минских соглашений. Поэтому он ищет какие-то новые, параллельные форматы, но Россия всякий раз указывает Украине на договоренности.