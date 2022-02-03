О чем договорились Путин и Джонсон: Война не нужна никому

Беседа прошла позже задуманного. Причиной переноса даты диалога стал громкий скандал с вечеринками в резиденции британского премьера во время карантина.
В Кремле рассказали, что российский лидер и его собеседник обсуждали ситуацию на Украине и требования нашей страны о гарантиях безопасности от НАТО. Владимир Путин в очередной раз напомнил о невыполнении Киевом выполнения минских соглашений.
В пресс-службе президента России отметили, что на лицо неготовность Североатлантического альянса адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на "политику открытых дверей" НАТО. В Кремле добавили, что она противоречит главному принципу неделимости безопасности.
Британские СМИ со ссылкой на офис Бориса Джонсона озвучили и другие детали. Так, политики сошлись во мнении, что война не нужна никому. Переговорщики договорились найти мирное решение конфликта.
Борис Джонсон признал важность дипломатии и переговоров. Британский премьер отметил, что в беседу необходимо включить и Украину.
Напомним, ранее состоялись переговоры президента Незалежной Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном. Они обсудили линию России, в том числе и в отношении Украины.