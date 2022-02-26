Володин назвал причины сдачи украинских военных

Обращение Путина Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
Оставивший Пугачеву ни с чем Галкин публично признался в чувствах молодой
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
Разврат на всю страну: Красотка из "Уральских пельменей" повертела голым задом
партнеры
Суббота
26 февраля
Лента новостей
14:26
Латвия и Эстония закроют воздушное пространство для российских самолетов
13:43
"Мы должны подготовиться": Макрон заявил о последствиях украинского конфликта для Европы
13:31
Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
13:15
Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
12:55
Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки
12:48
"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России
12:28
В ДНР ракета упала в огород: Очень страшно
12:12
Украинские националисты обстреляли Старобельск из "Градов": есть жертвы среди мирных жителей
12:06
Зеленский попросил Евросовет принять Украину в Евросоюз
11:49
МИД Латвии внес Баскова в черный список
11:46
Теперь только убежище: Кличко объявил о прекращении движения поездов в метро Киева
11:34
Евросоюз перестанет выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре
11:33
В МИД РФ назвали "крахом" раздачу оружия украинцам: Это конец
11:32
Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено
10:53
В ДНР создали гуманитарный коридор для сдавшихся военных Украины
10:49
Главное за ночь о спецоперации на Украине
08:05
"Совсем парень рехнулся": Фривольный Солнцев вцепился в грудь пожилой пенсионерки
06:12
К чему снятся щенки
04:24
Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский
02:42
"Братья": как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами
00:09
Смертельная оплошность: Зачем американцы "похоронили" Елизавету II
22:22
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
22:04
"Изолировать правителей России": в ЕС назвали цель второго пакета санкций
21:24
Армия ЛДНР и России достигла еще трех населенных пунктов в ходе спецоперации
21:13
"Я родила сына": Оголившая сосок Шпица покормила малыша
20:31
Наркоскандалы и порванные штаны: Россию выперли с конкурса "Евровидение"
19:52
Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
19:38
"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась
19:20
Россию вычеркнули из Совета Европы
19:12
Еда ни при чем: раскрыта неожиданная причина появления второго подбородка
19:02
"Кровь, грязь, разруха": Эксперт заявил о будущем Украины
18:50
Не Наталия: Ходящая на сносях Фриске раскрыла имя настоящей матери будущего малыша
18:44
Путин не ждет договоренностей с засевшей в Киеве "шайкой наркоманов и неонацистов"
18:37
Как сохранить деньги при скачках курса валют: советы экономиста
18:25
Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи
18:24
Российским звездам из рейтинга Forbes грозит ответственность
18:10
Вычеркнул Чадова и вымаливал прощения у Кадырова: с кем из российских звезд ссорился Зеленский
18:08
Путин предложил украинским военным взять власть в свои руки
17:55
Кадыров заявил о готовности отправить чеченцев в самые горячие точки Украины
17:41
Какие уволенные актеры "Склифосовского" вернутся в 10 сезоне
17:09
"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка
17:03
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться
16:52
В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры
16:50
Программу кэшбэка за путешествия от Ростуризма закрывают досрочно
16:35
"Большие деньги выиграли": Догилева о поражении в войне со всемогущим Михалковым
16:25
Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать 26 февраля
16:20
Рот набекрень: Перекошенная Бабкина ошарашила врача
16:05
Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС
15:48
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
15:45
"Я безнадежна": Татьяна Догилева обнародовала трагичную правду о себе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назван возможный срок окончания российской спецоперации на Украине
Взволнованный ситуацией на Украине Меладзе не смог сдержать эмоций: Это нужно прекратить!
В Крым – ни ногой: Вайкуле, Макаревич и другие звезды, отказавшиеся от полуострова
Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля
"Больно. Страшно. Немыслимо": Боярская поделилась криком души
"Он предал людей": украинцы осудили Зеленского в соцсетях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин назвал причины сдачи украинских военных

Володин назвал причины сдачи украинских военных

Украинские военные не хотят гибнуть за олигархов и националистов, поэтому складывают оружие, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Россия больше всех заинтересована в мире на Украине.

Продолжение: Володин сообщил о бегстве Зеленского из Киева
прочитано 348 раз

Солдаты ВСУ не хотят погибать за режим, который продал суверенитет Украины, заявил Володин. Он отметил, что официальный Киев действует по указке Вашингтона и Брюсселя, что не нравится простым украинцам.

ПО ТЕМЕ

Володин заявил о бесславном конце политической карьеры Зеленского

 Спецоперация России на Украине

Сюжеты Спецоперация России на Украине

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Во-вторых, никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов. Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом", – констатировал спикер.

По словам Володина, коррумпированное правительство Украины думает только о своих интересах и хочет сохранить власть любой ценой. "Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж", – добавил политик.

Еще одна причина сдачи украинских солдат – понимание того, что их семьям ничего не угрожает, считает Володин. По его словам, граждан Украины нужно спасать от неонацистов, которые наносят удары по жилым кварталам городов.

"Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь", – заключил политик.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель – демилитаризация и денафикация страны. Российский лидер призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 26 февраля 2022, 12:49 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спецоперация на Украине

"Запреты ничего не изменят": Медведев о санкциях против России

Политик выразил мнение

Политика

Медведев: Пора закрывать посольства на амбарные замки

Политик сделал важное заявление
Шоу-бизнес

"Ад наяву": Напичканная гадостью дочь Успенской публично покаялась

Произошло ужасное
Спецоперация на Украине

Теперь официально: Россия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС

В Минобороны подтвердили информацию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

Раскрыта связь пандемии коронавируса и спецоперации на Украине
Вирусолог предупредил россиян о шестой волне коронавируса
Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

Спорт

Сборная Польши по футболу отказалась играть с Россией в отборе на ЧМ из-за Украины
Тайный отец, коварная болезнь и любовь со Смолкиным: как живет единственная дочь Тутберидзе
Измученные кознями гимнастки Аверины встали грудью за попавшую в допинг-скандал Валиеву
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Регионы

В Красногорске мошенница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей
В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира
В Челябинске мужчина сжег автомобиль незнакомца на почве ревности
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+