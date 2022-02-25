Из киевского аэропорта вылетел неизвестный самолет после сообщений о пропаже Зеленского

В пятницу, 25 февраля, премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что не смог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер не вышел на связь с главой итальянского правительства, несмотря на договоренность. Где сейчас находится лидер Незалежной, неизвестно.
Тем временем из киевского аэропорта Жуляны вылетел неизвестный самолет. Как сообщают СМИ, судно поднялось в небо на Украиной, несмотря на то, что воздушное пространство над страной закрыто. Как отмечает РИА Новости, в Киеве продолжают раздаваться выстрелы.
Напомним, накануне Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификация Украины. Оккупация не входит в планы. В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам.
Ранее Владимир Зеленский, выступая с очередным обращением, призвал президента России Владимира Путина "сесть за стол переговоров" и заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. В Москве не верят украинскому лидеру. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия хочет, чтобы народ, живущий в Незалежной, был независим, а украинская власть – представительна.