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Политика
На Украине введут режим ЧП

На Украине введут режим ЧП

При необходимости чрезвычайное положение могут продлить до 60 дней.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что СНБО принял решение ввести на 30 дней чрезвычайное положение в стране, кроме Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время оно будет утверждено Верховной Радой.

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Данилов отметил, что, если будет необходимо, на Украине продлят режим ЧП до 60 дней. Ужесточение мер произойдет при обострении ситуации.

В стране вводится чрезвычайное положение в случае особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, которые создают угрозу жизни и здоровью людей: например, при стихийном бедствии, крупных пожарах, пандемиях, катастрофах.

Чрезвычайное положение означает особый режим въезда в страну и выезда из нее, запрет проведения массовых мероприятий и забастовок, а также ограничение свободы передвижения. А еще в такой ситуации запрещается изменять Конституцию, избирательные законы и проводить выборы.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, которые Украина считает Донецкой и Луганской областями. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Slavomir Kubes/CTK/www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 14:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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