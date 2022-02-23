На Украине введут режим ЧП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что СНБО принял решение ввести на 30 дней чрезвычайное положение в стране, кроме Донецкой и Луганской областей. В ближайшее время оно будет утверждено Верховной Радой.
Данилов отметил, что, если будет необходимо, на Украине продлят режим ЧП до 60 дней. Ужесточение мер произойдет при обострении ситуации.
В стране вводится чрезвычайное положение в случае особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, которые создают угрозу жизни и здоровью людей: например, при стихийном бедствии, крупных пожарах, пандемиях, катастрофах.
Чрезвычайное положение означает особый режим въезда в страну и выезда из нее, запрет проведения массовых мероприятий и забастовок, а также ограничение свободы передвижения. А еще в такой ситуации запрещается изменять Конституцию, избирательные законы и проводить выборы.
Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, которые Украина считает Донецкой и Луганской областями. Подробнее об этом ранее писали "Дни.ру".