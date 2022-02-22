Пригожин о словах Шольца про "смехотворность" геноцида в Донбассе: Не им комментировать ситуацию на Украине

Бизнесмен Евгений Пригожин осудил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что заявление президента России Владимира Путина о геноциде населения Донбасса является "смехотворным".



Отвечая на вопрос издания "Утро.ру", Пригожин напомнил о миллионах людей, уничтоженных фашистами. Поэтому Шольц находится не в том положении, чтобы комментировать происходящее на востоке Украины.

"Канцлеру Германии Олафу Шольцу надо сделать татуировку с его личным номером, чтобы он почувствовал беспрецедентный геноцид, которому нет равных, и в который немцы 83 года назад погрузили всю Европу и не только. Эти животные уничтожили миллионы людей как биоматериал, и не им открывать свой рот, чтобы комментировать ситуацию на Украине. На Донбассе Великая Россия остановила начало подобного геноцида. Если бы не русские, то геноцид Второй мировой войны повторился бы вновь. Если некоторые европейские политики пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь", — уточнил Пригожин.

Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Журналисты также отметили, что с учетом последних политических событий российский фильм "Солнцепек", вышедший в 2021 году, является как никогда актуальным. Картина кинокомпании Aurum Production рассказывает о происходящем в Донбассе геноциде.