Россия будет добиваться от Запада ответов на главные вопросы – Лавров

Глава МИД РФ заявил о готовности России продолжать обсуждать вопросы безопасности.

В конце прошлого года Москва направила в Вашингтон предложения по гарантиям безопасности. Например, российская сторона призвала НАТО отказался от расширения на восток, вступления Украины в альянс и создания военных баз в странах бывшего СССР. Также Россия требует от организации Североатлантического договора отвода сил на позиции 1997 года.

Дипломаты из Москвы потратили уже два месяца на переговоры с западными коллегами, однако всевозможные встречи пока не привели к прорывам. Россия не теряет надежду и выражает готовность обсуждать с США и НАТО идеи по безопасности. На заседании Совбеза российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться ответов на главные, беспокоящие нас вопросы. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит RT.

К слову, Лавров на заседании Совбеза выступил за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. По мнению дипломата, у России просто нет иного выбора.

Ранее Сергей Лавров призвал президента Украины Владимира Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада. Так российский политик прокомментировал слова украинского лидера о том, что российские и западные дипломаты договариваются за спиной Киева.