"Я не вижу другого пути": Лавров о признании независимости ДНР и ЛНР

В понедельник, 21 февраля, на фоне обострения ситуации в Донбассе состоялось внеочередное заседание Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Российский лидер отметил, что вопросы признания этих государств непосредственно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности, как в Европе, так и в мире в целом.
Министр иностранных дел Сергей Лавров не видит иного выхода, как признать ДНР и ЛНР независимыми государствами. "Я не виду другого пути", – сказал глава ведомства на заседании.
По его словам, Россия не может проявлять равнодушие, восемь лет наблюдая за издевательствами над соотечественниками в соседней стране. Происходящее в Донбассе глава российского внешнеполитического ведомства считает проявлением геноцида.
Лавров отметил, что Москва дает Западу время одуматься, однако понимает: ни США, ни Евросоюз не изменят свою позицию.
Российские политики, выступая за признание ДНР и ЛНР, понимают, что в ответ последуют антироссийские санкции и прочие давления, однако страна готова к новым испытаниям.
Напомним, лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость республик. Они также попросили российское руководство подумать о заключении между РФ и регионами Донбасса договоров о дружбе и сотрудничестве.