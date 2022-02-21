Порошенко предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН

Петр Порошенко рассказал, что будет лучше любого ядерного оружия.

В понедельник, 21 февраля, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что на саммите по безопасности украинское правительство должно поднять вопрос о необходимости введения в Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, так называемых "голубых касок". По словам экс-президента Украины, Россию нужно поставить в условия, при которых у нее не останется иного выхода, как проголосовать за такую позицию.

Также Порошенко считает, что система европейской безопасности должна основываться лишь на НАТО с включением в альянс Украины. По словам украинского политика, это "лучше любого ядерного оружия".

К слову, на прошлой неделе Порошенко заявил о праве Киева выйти из Минских соглашений. Политик отметил, что "Минск-2" – это не Священное Писание, которое нельзя менять. Лидер "Европейской солидарности" также напомнил, что еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский критиковал эти договоренности.

Ранее политолог Вадим Карасев отметил: Петр Порошенко еще во время своего президентства придумал для Украины статус жертвы и монетизировал его. Однако такая позиция, по мнению эксперта, больше не выгодна для страны. Подобнее об этом писали "Дни.ру".