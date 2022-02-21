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Политика
"Воспринимал ее как материал для шоу": бывший шоумен Сивохо о рухнувшей на Зеленского политике

"Воспринимал ее как материал для шоу": бывший шоумен Сивохо о рухнувшей на Зеленского политике

Лидер украинской Нацплатформы примирения и единства (НППЕ), бывший шоумен Сергей Сивохо рассказал, как изменился Владимир Зеленский, став президентом Украины.
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По словам Сергея Сивохо, еще до предвыборной кампании Владимир Зеленский не понимал всю ответственность, которая может на него свалиться. Мол, все казалось гораздо легче. Он осознал суть лишь тогда, когда на него взвалили обязанности президента Украины, уверен экс-шоумен.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Лидер НППЕ отметил, что общественность не знает даже десятой части информации, которой владеет Зеленский. По словам Сивохо, наверняка существуют какие-то договоренности, о которых многие не подозревают. Рухнувший на бывшего кавээнщика груз должен был "расплющить" его, но он до сих пор держится, отметил Сергей.

"[Зеленский] был далек от политики и <...> воспринимал ее только как материал для шоу", – сказал лидер Нацплатформы примирения и единства.

Напомним, Сергей Сивохо был советником секретаря Совета безопасности по вопросам реинтеграции Донбасса. Он создал НППЕ при поддержке Зеленского, однако этот проект не стал успешной площадкой для налаживания диалога между Киевом и ДЛНР, поскольку Сивохо считает конфликт на востоке Украины внутренним, что не нравится националистам.

Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал отношения между Россией и Украиной. Глава государства подтвердил, что они находятся на низком уровне. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Кадр из "33 квадратных метра"
Автор: 21 февраля 2022, 16:37 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость 568921
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Сивоха кормится с руки Зели. Хорошо лизнул.
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