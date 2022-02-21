Спикер Рады заявил о готовности Украины к военному положению

Обстановка на востоке Украины обострилась в конце прошлой недели. В Донбассе сообщили об участившихся обстрелах со стороны ВСУ. Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявляли об увеличении украинских военных и тяжелой техники возле линии боевого соприкосновения.
Тем временем западные политики, ссылаясь на данные разведки, предупреждали о возможном нападении России на Украину. Президент США Джо Байден допускал, что вторжение может произойти в ближайшие несколько недель. В Киеве же не считают полномасштабный конфликт неминуемым.
Тем не менее Украина готова к любому развитию событий, даже к военному положению. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Спикер надеется, что обстановка не заставит прибегнуть к этому. По его словам, Украина никогда не была сторонником военного пути.
Ранее разведка ДНР добыла карту наступления Украины на Донбасс. План якобы был подготовлен Генштабом ВСУ и утвержден решением СНБО. Народная милиция самопровозглашённой республики сообщала, что украинские войска планируют совершить операцию в течение пяти дней.