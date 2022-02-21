Как пострадают россияне от наплыва беженцев с Донбасса

Журналисты призвали блогеров прекратить делать себе рейтинги на страшном горе оставшихся без крова людей.

22 февраля Подмосковье начнет принимать первых беженцев с Донбасса. Люди, которым некуда деваться, и которые бегут от войны и смерти, найдут спасение сразу в нескольких городах России. Но нормально ли это? Да, считают миролюбивые граждане. Нет, уверены блогеры, которые делают на этой страшной теме рейтинги своих соцсетей.

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В последнее время с Вести распространилась масса баек о том, как россиянам будет плохо жить из-за наплыва беженцев с Донбасса. Якобы и 13-ю зарплату у них отнимут ради выплат обездоленным, да и вообще, мол, у нас своих хватает. Корреспондент "КП" считает такую информацию не только вредной, но и очень опасной для российского общества. Ведь люди собирают славу на человеческом горе.

"Сейчас, когда на пороге Донбасса война, если ничего не знаете – не пишите о войне", – пишет автор статьи.

Некоторые жители ДНР и ЛНР отказываются от эвакуации. У некоторых мужья призывного возраста, у кого-то родители слишком пожилые. Как их оставить? Остаются семьями. Но многие помнят 2014-й, когда все сидели по подвалам, не было ни света, ни воды, ни еды, чтобы прокормить детей.

Сейчас у людей в Донбассе тоже нет ощущения мира. Каждый взрыв, звуки сирены – это страшно, признаются беженцы. В квартирах дрожат стекла, на улице вибрирует земля.

Ранее сообщалось, что каждому прибывшему с Донбасса беженцу Россия выплатит пособие по десять тысяч рублей.