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Политика
России пора надавить на болевые точки Запада

России пора надавить на болевые точки Запада

Ситуация в Донбассе резко обострилась: при поддержке США украинские вооруженные силы вновь начали обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик. На этом фоне руководство Соединенных Штатов в очередной раз грозит России "адскими" санкциями. У нашей страны есть много возможностей воздействовать на болевые точки Запада. Помимо военной мощи и ресурсного потенциала, в России могут зачистить связанную с США "пятую колонну", состоящую в том числе из ряда влиятельных представителей крупного бизнеса.
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Эскалация вместо дружбы

Россия всегда выступала за мирное решение проблемы Донбасса. Москва на протяжении восьми лет призывает официальный Киев сесть за стол переговоров с представителями Донецка и Луганска.

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Но мягкую позицию нашей страны на Западе не оценили. Вместо того, чтобы протянуть России руку дружбы в ответ, в Вашингтоне посчитали стремление Москвы к переговорам за слабость и продолжили нагнетать обстановку на постсоветском пространстве.

Соединенные Штаты уже давно признали Россию "недемократической" страной. Истинные демократии, по мнению Белого дома и Госдепа, это те, кто предпочел забыть о суверенитете и предоставить свою судьбу в распоряжение Дяди Сэма. А раз Россия действует независимо, то она автоматически причисляется к "диктаторским" режимам.

О том, что бывает с несогласными, США продемонстрировали за последние четверть века. Цветные революции произошли на Украине, в Грузии и других странах бывшего СССР, прокатились по Ближнему Востоку и Северной Африке. Очевидно, что сегодня главной мишенью Соединенных Штатов является Россия – одно из немногих государств, которое отказывается плясать под дудку Белого дома.

С декабря прошлого года главы МИД и Минобороны России провели несколько встреч с коллегами из западных стран. Вместо ослабления напряженности США и их союзники усилили давление на нашу страну. Очевидно, что дипломатия больше не работает.

Сокрушительный ответ

Чем может ответить наша страна на агрессию Запада? Россия – одна из ведущих мировых энергетических держав и лидер по физическим объемам поставок природного газа (203 миллиарда кубических метров) В декабре 2021 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отмечал, что РФ обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе.

Кроме того, Россия занимает 20% в мировых объемах нефтяного экспорта. На территории нашей страны находится 16,6% от всех мировых запасов угля. Россия лидирует на мировом рынке никеля и производит около 20% общемировых объемов этого металла. Также позиции РФ сильны на рынке черных металлов, алюминия и меди (пятое, шестое и восьмое места соответственно).

В 2020 году Россия стала лидером по экспорту удобрений с долей 12,8% мирового рынка. По экспорту калийных и смешанных удобрений наша страна занимает третье место – 16,1% и 14% мирового рынка соответственно.

Россия плотно вписана в глобальную цепочку поставок. Их нарушение грозит мировой экономике затяжным кризисом – гораздо более разрушительным, чем события 2008 года. Инициаторы "адских" санкций должны понимать, что их введение будет крайне болезненным для самих западных стран, о чем тамошние эксперты и здравомыслящие политики говорили уже неоднократно.

Крупный бизнес На грани предательства

Крайне аккуратные действия России, вероятно, можно объяснить противодействием части крупного бизнеса. Некоторые его представители давно доверили свои активы западным странам и подконтрольным им офшорам, тем самым попав от них в полную зависимость.

При угрозе санкций бизнес заботится только о своих интересах и изо всех сил пытается удержать российское руководство от действий, которые могут вызвать гнев США. Фактически это предательство интересов страны.

Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский напомнил, что представители крупного бизнеса вкладывают огромные деньги, чтобы не попасть под санкции и связанные с ними ограничения, при этом переводить активы под российскую юрисдикцию никто из них не готов.

"Нынешнее острое противостояние с Западом – уникальная возможность для пересмотра отношения не столько к этим персонажам (горбатого могила исправит), сколько к их активам, генерирующим яхты, джеты и дворцы. Пересмотра в рамках правового поля – как через отмену итогов приватизации по линии Генпрокуратуры, так и посредством штрафов за скотское отношение к бюджету, экологии, а главное, к своим крепостным", – написал Кричевский в своем телеграм-канале "Антискрепа".

Пересмотр итогов приватизации восстановит историческую и социальную справедливость в России, считает эксперт. "Если власть в короткий срок сумеет продавить эти решения, как было 20 лет назад с ЮКОСом, ей моментально забудут все "прегрешения", – уверен Кричевский.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 18:26

комментарии

Ответить:

Гость962658
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Надавить нечем!Он вялый у рфииииии!
1

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