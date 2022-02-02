Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Среда
2 февраля
Лента новостей
20:50
Пентагон допустил отправку американских военных на Украину
20:38
"Милашка": довольная Кабо показала свои шарики
20:27
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
20:12
На Первом канале нашли замену не сумевшему вести КВН больному Маслякову
20:10
Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток
19:59
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
19:54
"Заколдовала его": 66-летняя пенсионерка Долина окрутила смазливого 19-летнего юнца
19:52
"Сиськи поднарастила": 55-летнюю Штурм заподозрили в новой пластике
19:31
Килограммов на 10 больше: Ивлеева шокировала пухлыми щеками и ляжками
19:16
Врач оценил состояние неизлечимо больного Краско
19:14
Повысили, но не всем: почему часть россиян не затронула индексация пенсий
18:56
Разгулявшаяся Орбакайте показала себя без прикрас
18:51
Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко: домработница раскрыла всю правду
18:50
В любовной истории Волочковой объявился новый мужчина: Заслуживает уважения
18:50
"Должно быть жить стыдно": Навка взбесилась из-за скандала с фото тяжелобольной Заворотнюк
17:58
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
17:58
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
17:55
Звезда "Универа" Кожевникова о ролях Васильевой "через постель" и собственном прошлом
17:47
"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера
17:21
Темнокожую актрису из США обвинили в оскорблении русских
17:18
После слухов о беременности усыпанная бриллиантами Ходченкова показала фигуру
17:10
Нарочинскую превратили в злую бабу, а Брагин – истеричка: в Сети обсуждают 9 сезон "Склифосовского"
17:05
"Спустила с небес на землю": Джанабаева довела до слез Меладзе
16:55
Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности
16:26
"Скорее мотнуть": Скулящая от безденежья Поргина бежит из России
16:26
"Несчастная тамада": Собчак указали на место после скандала с депутатом Шнуровым
16:22
"Оттягиваю": довольный Пресняков показал интим с молодой красоткой
16:08
Раскрыты имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке": Будет жарко
16:03
Дом без крыши и окон, работа в "Макдональдсе": что известно о новой солистке Artik & Asti
15:50
"Ей тяжело?": Потерявшую любимого Волочкову обвинили во лжи
15:46
Оголившаяся Толкалина рассказала о страданиях
15:42
Украинские националисты не пустили Басту в Одессу
15:26
Труп пропавшего актера из "Ходячих мертвецов" нашли на улице: уже названа причина смерти
15:02
Разбитый тяжелой болезнью Добрынин не смог подняться на сцену
15:02
Оставил без жилья и денег: Звезда "Дома 2" пожаловалась на нерадивого экс-мужа
14:55
Раздавленная болезнью Лолита потеряла работу: Сверху виднее
14:54
Известный ведущий добил изведенную Шнуровым Собчак
14:53
Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем
14:45
В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
14:35
Джигурда облизал вывалившую интимные места Волочкову
14:34
Новый сериал от создателей "Хрустального" с Добронравовым в роли злодея получил дату премьеры
14:32
Видок валяющейся в сугробе Серябкиной под кайфом вызвал оторопь
14:25
"Все по-другому": Лопес раскрыла правду о романе с Аффлеком
14:13
Муж вытащил Кейт Миддлтон из бездны: Избежала участи принцессы Дианы
14:06
Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды
14:04
Сладкая парочка: Понурый Якубович вывел в свет сморщенную жену
14:00
"Это ужасно!": Рыдающую дочь Толкалиной взбесило свое отражение
13:57
"Несчастное животное": Богомолов растоптал Шнурова за нападки на Собчак
13:56
Рассказавшая о трагедии Орлова напугала жутким шрамом: Распахали спину
13:38
Зачем увеличивать армию? Зеленского обвинили в превышении полномочий
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"На старости лет можно увести": в теме интима Лепса и Барановской поставили точку
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"Нет самого интересного": престарелая мать Королевой возжелала увидеть мужское достоинство
Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Пентагон допустил отправку американских военных на Украину

Пентагон допустил отправку американских военных на Украину

Контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские военные инструкторы продолжают работать на Украине.
прочитано 36 раз

Военные США могут быть отправлены на Украину. Об этом Джон Кирби заявил в среду, 2 февраля. Там американские вооруженные силы, по словам официального представителя Пентагона, будут содействовать эвакуации. Кроме того, они по-прежнему оказывают поддержку украинской армии, уточнил контр-адмирал ВМС США.

ПО ТЕМЕ

Зеленский и Джонсон пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины

Кремль отреагировал на ложь США о диалоге с Россией

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Также Кирби отметил, что военные США, направленные в Восточную Европу, не станут принимать участие в боевых действиях в Незалежной. Американцы нужны там лишь для так называемого укрепления восточного фланга НАТО, поскольку ситуация на Украине остается неспокойной.

Напомним, хозяин Белого дома Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск США в Европу, поскольку якобы существует угроза российского вторжения на Украину. Так, порядка двух тысяч военных окажется в Польше, еще несколько тысяч отправят в другие страны, являющиеся членами Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин вновь высказался о политике НАТО. Глава государства, вспомнив обещание альянса 30-летней давности, заметил, что было сказано одно, а сделано совсем другое. "Кинули", – так охарактеризовал поведение Запада российский лидер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: pixabay.com
Автор: 2 февраля 2022, 20:50 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Из бабушки в девочку: 64-летняя дочь Рождественского рассказала о восстановлении невинности

Зашить все надежно

Шоу-бизнес

"Куравлеву помогли умереть": появились кошмарные данные о смерти актера

Чуда не произошло
Шоу-бизнес

Затворница Наташа от жены, жизнерадостная Таня от любовницы: какими стали дочери Збруева

Разные судьбы наследниц
Шоу-бизнес

Господи, прости: с могилы Куравлева пропал дорогой памятник

Что случилось на кладбище

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области
В России за сутки выявили более 140 тысяч случаев заражения коронавирусом

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Туле школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши
В Подмосковье мужчина угнал грузовой автомобиль
Во Владивостоке загорелось здание школы
В Хабаровске переодевшийся в женщину вор похищал вещи из квартир
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+