Зеленский и Джонсон пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины

Представители двух стран охарактеризовали поведение России как большую стратегическую ошибку. Они пригрозили нашей стране серьезными гуманитарными последствиями за "вторжение" на Украину
Такой вывод политики сделали, обсуждая наращивание войск нашей страной на границе с Незалежной. Премьер-министр Великобритании отметил, что его страна выступает за независимость и территориальную целостность Украины.
Борис Джонсон добавил, что Британия согласна помочь Украине в случае российской "агрессии". Также переговорщики договорились вместе трудиться по укреплению безопасности, обороноспособности и энергетической независимости Украины, передает телеканал "360".
Также стало известно, что Лондон поможет Незалежной суммой в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, которые Украина потратит на сокращение зависимости от российских энергоресурсов.
Напомним, разговоры о подготовке России к нападению на Незалежную спровоцировал Запад осенью 2022 года. Иностранные СМИ заявляли, что российские военные сосредоточились у границ с соседней страной. В свою очередь Кремль категорически опроверг подобные заявления. Ранее президент России Владимир Путин высказался о поведении НАТО по отношению к нашей стране.