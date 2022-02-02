Путин о политике НАТО в отношении России: Сказали одно – сделали другое

Беседа глав двух государств длилась пять часов. Затем политики озвучили результаты диалога журналистам. Российский лидер впервые подробно поведал, что думает об ответе НАТО на наше требование дать
письменные гарантии безопасности.
Владимир Путин заявил, что уже ясно, что принципиальные российские опасения проигнорировали. Президент констатировал, что нет адекватного учета основных требований России: о недопущении расширения НАТО, отказе от размещения ударных систем вооружения вблизи от наших границ и возврате военной инфраструктуры Альянса в Европе к состоянию 1997 года.
Глава государства напомнил, что 30 лет назад НАТО обещали не расширять свои границы. "Сказали одно – сделали другое", – заявил Владимир Путин. Он охарактеризовал такое поведение коротким словом: "Кинули".
В свою очередь Виктор Орбан отметил, что страны Европы могут использовать "венгерскую модель". Венгрия входит и в ЕС, и в НАТО. При этом, у Будапешта хорошие отношения с Москвой. Политик добавил, что все дело во взаимном уважении.
Владимир Путин объяснил, почему для России недопустимо вхождение Украины в НАТО. Ведь страна хочет вернуть Крым военным путем. Он сообщил, что США используют Незалежную как "инструмент для сдерживания России". То есть, либо нас втянут в войну, чтобы страны Европы ввели санкции, либо Украину "втянут в НАТО" и попытаются вернуть Крым военным путем.