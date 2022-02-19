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Политика
Володин: Госдума 22 февраля обсудит ситуацию в Донбассе и санкции

Володин: Госдума 22 февраля обсудит ситуацию в Донбассе и санкции

Причина санкций Запада против России – стремление остановить развитие нашей страны. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Он отметил, что украинские войска уже сутки обстреливают территории Донецкой и Луганской республик, но никто из европейских политиков не озаботился судьбой мирных жителей Донбасса, которые вынуждены покидать свои дома.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вместо беспокойства за жизни людей западные страны пытаются оправдать поведение украинского руководства, повторяют угрозы в адрес России и угрожают санкциями, написал Володин.

Спикер подчеркнул, что санкциями Россию не напугаешь, ведь в таких условиях наша страна живет уже восемь лет. Он напомнил, что решения ввести ограничения – это выбор западных стран.

"Во-вторых, ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить", – констатировал Володин.

Санкциями Запад хочет остановить развитие России, считает спикер. Нужно этого не допустить, добавил он.

"На ближайшем заседании Государственной Думы обсудим эти вопросы", – заключил политик.

Ситуация в Донбассе резко обострилась в пятницу, 18 февраля. Главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации населения в Россию из-за угрозы нападения со стороны Украины.

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Автор: 19 февраля 2022, 21:22 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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