"Не реагируем на провокации": Зеленский прокомментировал обострившуюся ситуацию на востоке Украины

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Германию, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции. Несмотря на то, что глава государства находится далеко от родины, он заверил, что продолжает контролировать ситуацию.
Сделав публикацию в своем инстаграм-аккаунте, Зеленский заявил, что украинские службы по безопасности и обороне следят за происходящим. По его словам, Киев "не реагирует на провокации" и по-прежнему стремится установить мир только с помощью дипломатии.
Однако главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ссылаясь на данные разведки, уверяют, что украинские войска готовятся к наступлению. В связи с этим Денис Пушилин и Леонид Пасечник накануне объявили об эвакуации населения в Россию. Беженцы приезжают в Ростовскую область. О готовности принять людей из Донбасса заявили в Крыму.
Позже народная милиция ДНР обнародовала карту наступления Украины на Донбасс. В республике сообщили, что украинские войска планируют совершить операцию максимум за пять дней. За это время они хотят зачистить территорию от русскоязычного населения и получить контроль над регионом.