Разведка ДНР добыла карту наступления Украины на Донбасс

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обостряется. Народная милиция (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает, что за последние несколько дней увеличилось количество обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, по данным представителей НМ, в ДНР ведут свою деятельность украинские диверсионные группы.
Республики ожидают, что масштабное вторжение Украины начнется в ближайшее время. Разведка ДНР смогла добыть карту, на которой в деталях спланирована наступательная операция. НМ уточняет, что план был подготовлен Генштабом ВСУ и утвержден решением СНБО.
Украинские войска будут стремиться зачистить территории самопровозглашенных республик от русскоязычного населения и заполучить контроль над Донбассом, отмечается на сайте НМ ДНР. Якобы на эту операцию было выделено чуть меньше недели.
Напомним, накануне в Донбассе началась эвакуация населения в Россию. В Ростовской области беженцам предоставляют самое необходимое. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить эвакуированным людям по 10 тысяч рублей. В Крыму заявили о готовности принять людей из ДНР и ЛНР.