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Политика
Разведка ДНР добыла карту наступления Украины на Донбасс

Разведка ДНР добыла карту наступления Украины на Донбасс

Украинские войска планируют совершить операцию максимум за пять дней, сообщили в ДНР.
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Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обостряется. Народная милиция (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает, что за последние несколько дней увеличилось количество обстрелов со стороны украинских войск. Кроме того, по данным представителей НМ, в ДНР ведут свою деятельность украинские диверсионные группы.

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Республики ожидают, что масштабное вторжение Украины начнется в ближайшее время. Разведка ДНР смогла добыть карту, на которой в деталях спланирована наступательная операция. НМ уточняет, что план был подготовлен Генштабом ВСУ и утвержден решением СНБО.

Украинские войска будут стремиться зачистить территории самопровозглашенных республик от русскоязычного населения и заполучить контроль над Донбассом, отмечается на сайте НМ ДНР. Якобы на эту операцию было выделено чуть меньше недели.

Напомним, накануне в Донбассе началась эвакуация населения в Россию. В Ростовской области беженцам предоставляют самое необходимое. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить эвакуированным людям по 10 тысяч рублей. В Крыму заявили о готовности принять людей из ДНР и ЛНР.

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Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 февраля 2022, 16:30 Источник: Народная милиция ДНР ✓ Надежный источник

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