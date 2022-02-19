Запад не замечает проблемы в Донбассе и поощряет преступления Киева – Захарова

Обстановка в Донбассе накаляется. В связи с этим лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик решили эвакуировать мирное население в Россию. В Ростовской области беженцам оказывается вся необходимая помощь. Президент Владимир Путин поручил выплатить каждому эвакуированному по 10 тысяч рублей.
Бедственное положение жителей Донбасса замечают в России, но не замечают на Западе, сделала вывод Мария Захарова. Мол, западные государства внезапно забыли о правах человека – не пользуются своими любимыми фразами: например, "гражданское население", "обеспечивающая жизнедеятельность инфраструктура", "старики и дети", "женщины и девочки".
По слова Захаровой, сейчас всему Донбассу требуется настоящая помощь, а не мнимая. Запад, продолжая не замечать реальное положение вещей в регионе, поощряет преступления киевского режима против человечности, написала дипломат в своем телеграм-канале.
Ранее Мария Захарова назвала происходящее в Донбассе адом. Представитель МИД РФ обвинила Украину в геноциде. По словам российского дипломата, жители региона, к сожалению, забыли, что такое мирная жизнь, а звуки снарядов стали для них привычными.