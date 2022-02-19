Политолог Карасев: статус жертвы для Украины больше не выгоден

В эфире UkrLiveTV политолог Вадим Карасев рассказал, что Петр Порошенко еще во время своего правления вместе с западными партнерами придумал для Украины статус жертвы и монетизировал его. Продолжить путь капитализации, по словам эксперта, пытается Владимир Зеленский, однако ситуация изменилась, и сегодня такая позиция не выгодна для страны.
Напомним, после того, как разгорелся конфликт в Донбассе, Порошенко подписал Минские соглашения, как тогда казалось, ради мира в регионе. Однако ни Петр Алексеевич, ни его преемник не стали выполнять договоренности. Более того, украинские политики заявляют о праве Киева выйти из "Минска-2".
Тем временем ситуация в Донбассе обострилась. Накануне началась эвакуация населения Донецкой и Луганской народных республик в Россию. По словам глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, ожидается масштабное наступление Вооруженных сил Украины.
Ранее военный и политический эксперт Юрий Дудкин, комментируя ситуацию в Донбассе, заявил, что началась горячая фаза. Он считает, что президент США Джо Байден отдал приказ Владимиру Зеленскому перейти к наступлению.