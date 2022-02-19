Россия может атаковать Украину в короткие сроки – глава Пентагона

Официальные лица США по очереди высказываются о ситуации на Украине. Все как один твердят, что Россия совсем скоро нападет на своего соседа. Например, американский лидер заявил, что полномасштабный конфликт может быть развязан в ближайшие несколько недель.
Министр обороны США Ллойд Остин не верит, что эта информация может быть блефом. Он предположил, что Россия атакует Украину "в короткие сроки". Глава Пентагона отметил, что РФ разместила на границе все, что необходимо для успешного нападения. Мол, Америка видит всю боевую мощь, сосредоточенную в регионе.
Напомним, накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале эвакуации населения в Ростовскую область, поскольку ожидается масштабное наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс. Только из ДНР к утру субботы было эвакуировано 6,6 тысячи человек.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее в Донбассе преисподней и обвинила Украину в геноциде. Дипломат напомнила сомневающемуся Западу, что порядка семи лет в регионе по вине Киева гибнет гражданское население.