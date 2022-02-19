Эксперт Дудкин: Байден отдал приказ Зеленскому наступать на Донбасс

Накануне президент США Джо Байден назвал новый срок "вторжения" России на Украину. По словам американского лидера, полномасштабный конфликт может быть развязан в ближайшие несколько недель. Москва указывает на безосновательность таких обвинений и отмечает, что Киев не просто не выполняет Минские соглашения, а нарушает их, продолжая обстреливать Донбасс.
Ситуация на востоке Украины, действительно, обострилась. 18 февраля началась эвакуация населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область. Как сообщили главы этих государств Денис Пушилин и Леонид Пасечник, ожидается масштабное наступление Вооруженных сил Украины.
Военный и политический эксперт Юрий Дудкин не сомневается: начинается горячая фаза. Мол, Байден отдал приказ президенту Украины Владимиру Зеленскому наступать на Донбасс, несмотря на то, что последнему явно хотелось еще потянуть время. "Уже обо всем договорено", – поделился мнением эксперт в эфире телеканала UkrLive.
В субботу утром стало известно, что из ДНР эвакуировали уже 6,6 тысячи человек, из них 2,4 тысячи детей. МЧС России и МЧС республики ведут совместную работу, решают возникающие проблемы.