"Это ад, преисподняя!": Захарова обвинила Украину в геноциде после эвакуации жителей Донбасса

В эфире телеканала НТВ Мария Захарова напомнила, что люди в Донбассе живут в условиях военного конфликта почти восемь лет, и все это время Запад не замечал то, что происходит в регионе. Сейчас же западные политики сомневаются, что ситуация является такой, какой ее видит российская сторона. "Это ад, преисподняя! <...> Геноцид натуральный", – описала происходящее представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, порядка семи лет в Донбассе по вине Киева гибнет гражданское население. Мол, жители региона уже не помнят, что такое мирная жизнь, а звук снарядов стал привычным для них шумом.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подвергла сомнению данные о гражданских захоронениях в Донбассе. Она заявила, что Россия может использовать эту информацию как предлог для нападения на Украину.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Ростовскую область. Такое же решение приняли и в Луганской народной республике. О готовности приять беженцев из ДНР и ЛНР заявили в Крыму. Президент России Владимир Путин поручил выплатить эвакуированным жителям Донбасса по 10 тысяч рублей.