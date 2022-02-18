"Умрем за Украину!": Зеленский посоветовал нации брать лопаты и защищать страну в траншеях

В мире не прекращается истерия вокруг надуманного вероятного "вторжения России на Украину". И хотя Москва постоянно говорит о том, что не собирается ни на кого нападать, этого никто, кажется, не слышит. Такая ситуация продолжается с осени прошлого года.
Западные газеты The Sun и Mirror даже сообщили конкретную дату и время предполагаемого вторжения – 16 февраля в три часа ночи по местному времени. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с юмором призвал народ поставить будильник, чтобы не проспать "вторжение".
Недавно в Сети появилась информация о том, что семья Владимира Зеленского якобы покинула страну. Отец политика Александр Зеленский вышел на связь с журналистами и заявил, что никуда не уезжал. Он посоветовал тем, кто распространяет недостоверную информацию, взять "лопатку и уйти защищать страну в траншеи".
"Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину", — заявил Зеленский-старший.
Напомним, ранее на Украине объявили о возможности эвакуировать всех киевлян при угрозе начала войны. Политики подчеркнули, что в городе могут в таком случае остаться работники бесперебойных ведомств, военнослужащие и гражданские по собственному желанию.