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Политика
Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России

Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России

Зеленский призвал незамедлительно ввести санкции против России. Это произошло во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
прочитано 57 раз

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы политик призвал незамедлительно ввести санкции против России.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Владимир Александрович заверил, что ставит в приоритет дипломатическое урегулирование конфликта. Лидер Незалежной отметил, что не намерен подвергаться провокациям.

Зеленский заявил, что Украина уже на протяжении восьми лет находится в состоянии паники. По этой причине Киев готов к любому варианту развития событий, говорится в официальном заявлении на сайте президента.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Незалежной на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом.

Владимир Александрович поблагодарил Мишеля за финансовую помощь Евросоюза. Политик сообщил о необходимости определить перспективы касательно полноправного членства Украины.

Напомним, ранее лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников сообщил, что Владимир Зеленский приблизится к завершению политической карьеры, если не прекратит бороться с украинскими медиа. Эксперт отметил, что все политики, которые действовали против свободных медиа, заканчивали или плохо, или очень плохо.

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Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 17:48 Источник: Официальный сайт Владимира Зеленского ✓ Надежный источник
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